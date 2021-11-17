Фонд интеграции предлагает гражданам третьих стран бесплатные курсы эстонского языка

На языковые курсы могут записаться граждане третьих стран в возрасте от 18 лет, которые проживают в Эстонии законно или получают соответствующее право и уже владеют эстонским языком по меньшей мере на уровне A2.

”Этой осенью обучение начали уже 129 граждан третьих стран, а в ноябре мы предлагаем на курсах еще 180 мест. Обучение продолжится и в следующем году, всего в рамках проекта обучение сможет пройти 500 граждан третьих стран. Курсы позволят им развивать навыки устного и письменного общения на эстонском языке на уровне B1 и поближе познакомиться с культурой Эстонии”, — сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

В Таллинне и Нарве курсы планируется проводить очно. Помимо этого будут организованы и онлайн-курсы, в которых смогут принять участие и жители других регионов. В группу набирается до 13 человек, группы открываются в текущем порядке, в соответствии с наличием желающих.

Первые курсы начались в сентябре, следующие курсы начнутся в ноябре, в новом году обучение стартует в феврале. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции.

Объем одного курса — 200 академических часов, учебная работа проходит на эстонском языке и состоит из занятий, домашних заданий, самостоятельной работы и знакомящих с культурой Эстонии учебных экскурсий, в рамках которых учащиеся будут посещать музеи, кино, театральные и концертные представления, ходить на экскурсии в различных местах Эстонии или в походы на природе.

К проведению языкового обучения привлекаются добровольцы, владеющие эстонским языком на уровне родного языка, чтобы предлагать изучающим язык больше возможностей практиковать эстонский в живом общении.

По итогам государственного тендера языковые курсы в рамках проекта AMIF2020-8 ”Обучение эстонскому языку граждан третьих стран в Эстонии” проводят Algus OÜ, Elem Invest OÜ и Kiri-Mari Kirjastus OÜ.

Граждане третьих стран могут зарегистрироваться на языковые курсы, пройдя бесплатную языковую консультацию Фонда интеграции в таллиннском или нарвском доме эстонского языка. Для этого следует позвонить по бесплатному инфотелефону 800 9999 или написать на адрес электронной почты info@integratsiooniinfo.ee.