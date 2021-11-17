Теннис
17.11.2021, 05:48

Потрясающе! Анетт Контавейт — в финале итогового турнира WTA!

 
Anett Kontaveit
Anett Kontaveit
Foto: Kiur Kaasik
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал итогового теннисного турнира женской ассоциации, победив гречанку Марию Саккари в трех сетах.

Счет по сетам — 6:1, 3:6, 6:3. В финале Анетт Контавейт сыграет с испанкой Габринэ Мугурусой.

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