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17.11.2021, 05:48
Потрясающе! Анетт Контавейт — в финале итогового турнира WTA!
Anett Kontaveit
Foto: Kiur Kaasik
Эстонская теннисистка
Анетт Контавейт
вышла в финал итогового теннисного турнира женской ассоциации, победив гречанку Марию Саккари в трех сетах.
Счет по сетам — 6:1, 3:6, 6:3. В финале Анетт Контавейт сыграет с испанкой Габринэ Мугурусой.
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