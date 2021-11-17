Новости Эстонии
17.11.2021, 13:30

АРХИВ ПАНДОРЫ | Эстонская хрущевка всемирно известного мошенника, оффшорные сделки Тедера и связь Айвара Пихлака и скандально известного олигарха

 
Холгер Роонемаа
Мартин Лайне
Оливер Кунд
Коллаж: Wikimedia Commons, Ilmar Saabas, Madis Veltman
Коллаж: Wikimedia Commons, Ilmar Saabas, Madis Veltman
Утечка документов ”Архива Пандоры” пролила свет на ряд удивительных историй, связанных с Эстонией. Всего, согласно документу, на оффшорных территориях скрыты компании почти сотни эстонских бизнесменов, например, скандально известного Хиллара Тедера. Также фигурируют в архиве другие известные деятели, к примеру, Герман Лиллевяли и адвокат Айвар Пихлак, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно данным оффшорных бюро, всемирно известный аферист эстонского происхождения Герман Лиллевяли ворочал миллионами из скромного многоквартирного дома в Паливере.

Против имеющего российское и эстонское гражданство и организовавшего мошенническую схему на 150 миллионов долларов Лиллевяли выдвинуто обвинение в создании GL Financial Group — инвестиционной компании, под прикрытием которой разворачивалась масштабная ”Схема Понци”.

Оставить комментарий Читать комментарии