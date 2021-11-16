ВИДЕО | Лукашенко поручил отвести мигрантов от польской границы

Агентство БелТА опубликовало видеозапись, на которой группы мигрантов в сопровождении силовиков пересекают КПП. В свою очередь на видео, опубликованном изданием "Медиазона Беларусь", человек в форме криками останавливает и подгоняет группу людей.

Мигранты начали перемещаться вглубь Беларуси. На стрим «Белты» попал пограничник, который говорит мигрантам «Стоп, я сказал», а потом «Гоу, я сказал»https://t.co/Omv5RHKRrJ pic.twitter.com/FT8X2FlY7P — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) November 16, 2021

Пресс-служба министерства внутренних дел Польши вечером 16 ноября сообщила в Twitter, что ситуация на белорусской границе снова под контролем.

Podsumowując poniżej dzisiejszy, trudny dzień informujemy, że na chwilę obecną sytuacja na granicy jest opanowana i nie odnotowujemy poważniejszych incydentów.



Polskie służby stoją #nastraży i czuwają.



Zapewniamy, że żaden agresywny tłum nie przekroczy nielegalnie granicy 🇵🇱🇪🇺 pic.twitter.com/LCAg3IscUi — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Отводу мигрантов от границы с Польшей предшествовало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он резко осудил действия Лукашенко за то, что тот использует беженцев в качестве инструмента в конфликте с ЕС и подвергает риску их жизни, а также анонсировал проведение консультаций со всеми странами-союзниками в связи с действиями Минска.

Разговор Меркель с Лукашенко

Днем ранее исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) провела телефонный разговор с Александром Лукашенко. Стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей и необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. ЕС отказывается признать его победителем выборов и главой белорусского государства. В ответ на "гибридную атаку" Минска Евросоюз готовит пятый пакет санкций.