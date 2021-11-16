В России испытывают новый препарат Pfizer против коронавируса. Что о нем известно

В России недоступны зарубежные вакцины, в том числе Pfizer, а коронавирус лечат в основном препаратами с недоказанной эффективностью. В их число входят умифеновир ("Арбидол"), фавипиравир, ремдесивир, гидроксихлорохин и интерферон альфа. Представители российских властей в публичных выступлениях ссылаются на принцип взаимности в признании разными странами вакцин. Процесс одобрения российской вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения затягивается, и его сроки постоянно переносятся. В октябре организация возобновила процесс, но пока о результатах ничего неизвестно. По последним данным, РФПИ ожидает одобрения ВОЗ "Спутника" к концу этого года.

Представитель Pfizer сообщил "Ведомостям", что в испытаниях Paxlovid участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе из России. Если локальные регулирующие органы одобрят препарат, компания собирается вывести его на рынки всех этих стран, заявил собеседник издания.

Всего в российских испытаниях лекарства для профилактики примут участие 90 человек старше 18 лет из Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Барнаула и других городов.

"[Год окончания исследования] пишут с запасом, это большой срок, который ничего не значит. Если лекарство действительно будет хорошим и положительные результаты будут раньше, то досье будет подано раньше", — прокомментировал Би-би-си возможность появления лекарства в России Илья Ясный, руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures.

Исследование на людях с риском тяжелой формы в России началось еще 30 сентября, легкой — 19 октября, они официально завершаются в марте 2022 года. Испытания лекарства для профилактики начались 12 ноября, и завершатся, согласно реестру, в марте 2023 года.

В начале ноября Pfizer заявил о "потрясающей эффективности" Paxlovid для лечения коронавируса. Тогда же в компании сообщили, что пока приостанавливают испытания (это касается и России), чтобы оперативно подать документы в Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA). Это произошло потому, что считается неэтичным в период пандемии давать пациентам с потенциально смертельной болезнью плацебо.

Речь идет о препарате Paxlovid , состоящем из ингибитора протеазы и ритонавира. В России уже идут его испытания на предмет эффективности от симтоматического коронавируса у людей, контактировавших дома с больным (профилактика), а также эффективности при лечении людей с низким и тяжелым рисками течения болезни, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований. На испытания лекарства для профилактики обратили внимание "Ведомости" 16 ноября.

Дорогое лекарство для ранней стадии болезни



Paxlovid — это препарат прямого противовирусного действия, направленный на протеазу, которая является частью белков коронавируса. Лекарство препятствует синтезированию вирусом белков, что, в свою очередь, мешает вирусу полноценно развиваться в организме.

В клинических испытаниях Paxlovid показал относительное снижение вероятности госпитализации с Covid-19 на 89%. На то, что это именно относительное, а не абсолютное снижение, обращает внимание молекулярный биолог Ирина Якутенко на своем YouTube-канале. То есть ученые в испытаниях Paxlovid соотнесли число госпитализаций и смертей пациентов с общим числом наблюдаемых.

Промежуточные результаты фазы 2/3 исследований изложены в пресс-релизе компании. В них приняли участие более тысячи взрослых. Все они на момент начала испытаний имели положительные результаты тестов на коронавирус и симптомы заболевания.

Участников случайным образом поделили на равные группы. Одна из них получала Paxlovid перорально каждые 12 часов в течение пяти дней, а другая — плацебо. Среди тех, кто начал лечиться в течение трех дней после появления симптомов, 0,8% (3/389) человек были госпитализированы до 28 дня после начала испытаний, смертельных исходов ни у кого не было.

Для сравнения, 7% (27/385) пациентов, получавших плацебо, были госпитализированы, и семь человек в итоге умерли.

Аналогичная картина наблюдалась у людей, получавших лечение в течение пяти дней с момента появления симптомов: 1% (6/607) в группе получавших препарат были госпитализированы до 28 дня, смертей не было. При этом 6,7% (41/612) были госпитализированы в группе плацебо, из них 10 человек умерли.

Побочные эффекты возникли у 19% в группе Paxlovid и 21% в группе плацебо, большинство из них были легкими, сообщили в Pfizer. Люди в группе препарата с меньшей вероятностью имели серьезные нежелательные явления (1,7% против 6,6% в группе плацебо) или выходили из исследования из-за нежелательных явлений (2,1% против 4,1%).