Процесс пошел: поправки в законе определяют новые критерии при назначении алиментов и отменяют их увязку с минималкой

Законопроект установит новые критерии, которые нужно будет учитывать при назначении суммы алиментов. Согласно законопроекту, сумма алиментов должна учитывать реальные нужды ребенка; возможности обязанного лица и время, которое он или она проводит с ребенком; количество детей, имеющих право на иждивение; выплачиваемые семье пособия на ребенка и пособия многодетным семьям.

В настоящий момент минимальный размер алиментов составляет половину установленной правительством минимальной месячной зарплаты. Эта сумма будет заменена на более справедливый и гибкий порядок расчета алиментов. В 2021 году минимальный размер алиментов составляет 292 евро в месяц на одного ребенка.

Согласно пояснительной записке, действующий порядок назначения минимальных алиментов не выполняет свою цель по упрощению судебного производства, а также может не защищать интересы ребенка, получающего алименты.

Используемая сейчас для определения суммы алиментов минимальная ставка заработной платы слишком высока для большинства обязанных лиц. Она не отражает реальных затрат на ребенка; количества детей, получающих алименты; финансового положения обязанного лица и проведенного времени с ребенком.

Быстрый рост минимальной зарплаты привел к тому, что многие родители, обязанные платить алименты, невольно превратились в должников, так как выплата минимальных алиментов стала им не по силам. По той же причине все чаще приходится назначать алименты на сумму меньше минимальной, хотя изначально это было возможно сделать в качестве исключения. Исходя из вышеперечисленного, решение в суде связанных с алиментами споров стало более сложным, а также более затратным для сторон с точки зрения времени и расходов на правовую помощь.

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