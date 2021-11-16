”Сомневаюсь, что вирус до кого-то не доберется". Ждать ли Эстонии локдаун для непривитых и другие драконовские меры?

”При условии, что показатели заражаемости в Эстонии снижаются, было бы очень цинично вводить такие меры”, — сказала изданию Eesti Päevaleht член научного совета и вирусолог Ирья Лутсар. По ее словам, некоторые аналогичные меры в Эстонии уже разрабатываются, например, уменьшение доступа к не жизненно важным услугам людям без ковид-паспорта.

Микробиолог Андрес Меритс, который скоро покинет консультативный совет правительства, согласен. ”На данный момент я не вижу необходимости в таких мерах. За исключением случая, если государство не попытается, стиснув зубы, защитить меньшинство, которое находится в зоне повышенного риска и само отказывается защищаться. Тем не менее, золотое правило таково, что непривитый человек не хочет, чтобы его жизнь и здоровье защищались за счет его прав, — отметил Меритс. — Готово ли общество к такому шагу — сомневаюсь. Скорее всего, этот риск останется возложенным на самих этих людей”.

При этом Лутсар отметила, что научный совет тем не менее следит за решением Австрии оставить невакцинированных людей дома. Представляет интерес как влияние меры, так и то, каким образом будет обеспечиваться контроль и исполнение столь жестких условий.

По словам Меритса, сейчас у нас есть три сценария:

(а) вакцинация

(б) болезнь

(c) вакцинация и болезнь

Микробиолог считает, что нынешний спад заболеваемости обманчив. ”Меры контроля возымели действие, но я лично не вижу ни одного варианты развития событий, при котором распространение вируса в ближайшее время снизится до уровня, например, этого лета. В зимние месяцы этого не произойдет, не стоит быть наивными”, — сказал Меритс.

”Сомневаюсь, что вирус до кого-то не доберется. Если смотреть сценарии будущего, то иммунитет тем или иным образом возникнет. Вопрос в том, что иммунитет, возникающий после вакцинации, в тысячи раз безопаснее, чем защита, получаемая в результате болезни, особенно в возрастной категории старше 60 лет и других группах риска”.

Меритс подчеркнул, что вирус не проявляет признаков ослабления, так что опасность ухудшения ситуации не миновала. Впереди еще несколько месяцев пика сезона вируса, и сильный дельта-штамм остается опасным.