Фанаты минского "Динамо" и "Локомотива" во время матча КХЛ устроили потасовку на трибунах

Как сообщает РИА Новости, встреча проходила в Минске в понедельник. Потасовка между болельщиками произошла после драки игроков на льду в начале первого периода, по итогам которой Максим Осипов из "Локомотива" получил в общей сложности 10 штрафных минут (за драку и блокировку), а Роман Горбунов из минского клуба — 17 минут штрафа (зачинщик драки, драка и дисциплинарный штраф).

Матч закончился со счетом 7:3 в пользу "Локомотива". "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка в 27 встречах, а "Локомотив" — на шестом, набрав 33 очко по итогу 28 игр.

