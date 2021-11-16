Российский боец ММА в США убил медика из-за спора о вакцинации

Инцидент произошел из-за разногласий по поводу вакцинации от коронавируса. 27-летний Акмал Хожиев и доктор ходили в один спортивный зал, у них были приятельские отношения. Убийство произошло в доме Хожиева в Гуаме на глазах у его родственников. Приятели поссорились, обсуждая прививки от COVID-19, в какой-то момент российский боец взял нож и нанес оппоненту несколько ударов.