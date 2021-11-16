16.11.2021, 17:11
Российский боец ММА в США убил медика из-за спора о вакцинации
Фото: скриншот из видео
В США полиция арестовала бойца смешанного стиля (ММА) из России Акмала Хожиева по обвинению в убийстве врача по имени Мирана Рибати, сообщают Pacific News Center и MMA Junkie.
Инцидент произошел из-за разногласий по поводу вакцинации от коронавируса. 27-летний Акмал Хожиев и доктор ходили в один спортивный зал, у них были приятельские отношения. Убийство произошло в доме Хожиева в Гуаме на глазах у его родственников. Приятели поссорились, обсуждая прививки от COVID-19, в какой-то момент российский боец взял нож и нанес оппоненту несколько ударов.
На место трагедии прибыли полицейские, которые обнаружили спортсмена рядом с телом Рибати. Он сразу же признался в убийстве. Суд установил залог в 1 млн долларов на освобождение обвиняемого.
Акмал Хожиев — профессиональный боец MMA. На его счету три победы и одно поражение.