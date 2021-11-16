Польскому полицейскому проломили череп на границе с Беларусью

Ранее мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе уже неделю, предприняли попытку прорваться на польскую территорию. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

"К сожалению, в результате нападения лиц, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских был довольно серьезно ранен, в настоящее время ему оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в госпиталь. По всей вероятности, после удара неизвестным предметом произошел перелом костей черепа", — говорится в сообщении полиции в Twitter.