Исследование останков парома Estonia: в автопалубу не стали проникать из соображений безопасности

Руководитель Эстонского центра расследований в области безопасности Рене Арикас представил соответствующие материалы. Из видеозаписей следует, что в корпусе парома есть трещина. На видео видна трещина в автомобильной палубе и заметно, что из трещины торчат колеса машины. Как уже говорил Арикас ранее, в корпусе есть несколько трещин и различных деформаций.

По словам Арика, забираться на автомобильную палубу было слишком опасно, поэтому это исследование планируется продолжить в следующем году при наличии необходимого оборудования.

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Уже на морском дне аппарель парома отвалилась, поскольку из-за угла наклона остова петля, на которую давил вес аппарели, не выдержала и сломалась.

Деформированный участок остова примерно 22 метров в ширину и четыре метра в высоту. На это повлияли различные типы почвы, на которой лежит затонувший паром. А именно, остов располагается на морском дне на трех разных типах почвы: носовая и кормовая часть опирается на мягкий глинистый грунт, средняя часть — на твердый гранит и морену. Кроме этого, останки находятся на уклоне, что приводит к их проседанию и изменению угла крена, в результате чего дно пароме поднялось вверх и стало больше просматриваться, объяснил Арикас еще в октябре.

Профессор морской геологии и геофизики Стокгольмского университета Мартин Якобссон, показал фотографии, на которых видно, что на морском дне вокруг остова находятся камни разных размеров. Камни располагаются в непосредственной близости от пробоин остова. На снимках видно, как крупные глыбы выступают на поверхности морского дна, а Estonia лежит на одной из них. Вершина этого камня выходит из поверхности под обломками парома. Таким образом, камень упирается в остов и наклоняет его, сказал Якобссон.

Пробили ли камни и каменистые породы дыры на корпусе, Якобсон сказать не смог, сославшись на то, что он является геологом и такие выводы должны делать инженеры.

По словам Арикаса, корпус наклоняется все сильнее, а это значит, все и повреждения становятся виднее.