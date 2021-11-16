Полиция обратилась к дрифтерам: вас могут оштрафовать или забрать права
Полиция напомнила, что во время дрифта может произойти все что угодно. "Привет, мастера дрифта. Вам нужно учитывать, что полиция может оштрафовать вас как за дорожно-транспортное происшествие, так и за скрытие с места аварии. Помимо денежного штрафа полиция может отобрать права", — написала полиция.
"Ущерб, причиненный камнем, пролетевшим из-под колеса, обычно не возмещается страховкой владельца, и ущерб должен быть оплачен из собственного кармана. Также взимается плата за восстановление дороги или автостоянки", — уточнили полицейские.
На видео видно, как автомобилист в ходе заноса повредил стекло соседнего здания и уехал. "Вдобавок "специалисты дрифта" часто ездят без прав, что и доказано на втором видео. Проверять свои навыки нужно в подходящей для этого безопасной среде. Общественные дороги для этого не предназначены. Безопасного передвижения!"