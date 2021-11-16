16.11.2021, 11:36
Житель Эстонии попался на удочку интернет-знакомой из Украины и лишился 50 000 евро
Foto: Anni Õnneleid
Житель Эстонии попался на удочку интернет-знакомой и остался без 50 000 евро.
15 ноября было возбуждено дело по факту того, что в конце августа этого года 45-летний мужчина познакомился на интернет-форуме с женщиной, которая склонила его инвестировать в криптовалюту. По первоначальным данным, женщина является украинкой. Под ее руководством мужчина приобрел на различных сайтах криптовалюту.
В сентябре и октябре этого года он инвестировал в криповалюту более 49 000 евро, но теперь не может воспользоваться этими средствами.