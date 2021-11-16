Житель Эстонии попался на удочку интернет-знакомой из Украины и лишился 50 000 евро

15 ноября было возбуждено дело по факту того, что в конце августа этого года 45-летний мужчина познакомился на интернет-форуме с женщиной, которая склонила его инвестировать в криптовалюту. По первоначальным данным, женщина является украинкой. Под ее руководством мужчина приобрел на различных сайтах криптовалюту.