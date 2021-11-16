За сутки в Эстонии прибавилось 869 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По состоянию на утро 16 ноября в больнице находятся 516 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 408 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 306, или 75%, не вакцинированы и 102, или 25%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 46 новых историй болезни. Умерло 11 зараженных коронавирусом: 68-летняя женщина, 69-летний мужчина, 71-летняя женщина, 80-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летний мужчина, 83-летний мужчина, 88-летняя женщина, 91-летний мужчина, 93-летняя женщина и 99-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 613 результатов теста, из которых 869 оказались положительными. Из получивших положительный тест 562 не были вакцинированы и 307 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 251 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 1 051. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 118 978 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,3%.

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