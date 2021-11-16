Исследование: в Эстонии постоянный интернет в разы дороже, чем в соседних странах

”Как заявляет тот же Департамент защиты прав потребителей и технадзора, спрос на интернет-услугу со скоростью 1000 Мбит/с у нас минимальный. Еще бы, ведь это безумно дорого! И незаинтересованность пользователей тут ни при чем. У низкого спроса есть веская причина — это высокая цена услуги и отсутствие конкуренции. Жители Эстонии нуждаются в быстром интернете ничуть не меньше, чем население других стран. А возможно, даже и больше, если учесть продвинутость Эстонии как э-государства. Но мы себе такой роскоши позволить не можем! Это просто безобразие, когда в условиях пандемии люди вынуждены открывать домашние офисы, переходить на удаленное обучение, больше пользоваться стриминговыми сервисами и при этом платить за интернет со скоростью 1000 Мбит/с больше всех в ЕС. Выполняя свою надзорную функцию, Департамент защиты прав потребителей и технадзора должен думать о будущем и учитывать не только сегодняшние потребности, но и прогнозировать их на пять лет вперед”, — уверен руководитель Tele2.