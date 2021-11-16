Исследование: в Эстонии постоянный интернет в разы дороже, чем в соседних странах(2)
Как сообщил руководитель Tele2 Eesti Крис Роббинс, цель подобных исследований — повысить прозрачность ценообразования услуг широкополосного доступа в интернет. Civitta, по договоренности с Tele2, теперь будет регулярно анализировать стоимость услуг мобильного и фиксированного широкополосного доступа в интернет в балтийском регионе: в Эстонии, Латвии, Литве, а также в скандинавских странах. В центре внимания такие показатели, как объем передачи данных (мобильный широкополосный интернет) и скорость скачивания (фиксированный широкополосный интернет). В ходе исследования будут также сравниваться лучшие ценовые предложения на рынке — по три от каждой страны.
Чем больше скорость и объем, тем дороже
По данным исследования, услугу мобильного широкополосного интернета в малых объемах частные клиенты у нас получают по разумной цене. ”Однако с ростом объема ситуация заметно меняется: безлимитный мобильный интернет обходится частным клиентам в Эстонии в среднем на треть дороже, чем в Латвии, и на 20% дороже, чем в Литве. У бизнес-клиентов та же тенденция: по сравнению с соседями — Латвией, Литвой и Финляндией — эстонские предприниматели платят за интернет соответственно на 18, 27 и 8% больше”, — подчеркивает Крис Роббинс.
”Но еще печальнее дела обстоят с ценами на услугу фиксированного широкополосного доступа в интернет. У нас ее еще называют постоянным подключением к кабельному интернету”, — продолжает Крис Роббинс. В Эстонии за эту услугу приходится платить гораздо больше, чем в других странах балтийского региона, и разница растет с увеличением скорости. Так, интернет в скоростном диапазоне: 100 — 300 Мбит/с обходится эстонским частным клиентам на 30 — 50% дороже, чем нашим балтийским соседям. У бизнес-клиентов этот разрыв еще больше: в Эстонии предприниматели платят за услугу на 75% больше, чем в Литве.
Когда же скорость интернета доходит до 1000 Мбит/с, ценовой разрыв по сравнению с другими странами региона уже многократный: эстонским частным клиентам высокоскоростная услуга обходится буквально втридорога (до 3,5 раза дороже), а бизнес-клиентам — аж до 9 раз дороже.
При регулировании цен необходимо смотреть в будущее
”Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) осуществляет контроль рынка электронных услуг связи. По утверждению этого департамента, большинство эстонских потребителей пользуются интернетом на скорости до 100 Мбит/с и получают практически все интернет-решения, удовлетворяющие их потребности, если сравнивать с остальной Европой, по разумной цене”, — говорит руководитель Tele2. Но тогда возникает резонный вопрос, добавляет он, разумно ли анализировать сегодняшние и завтрашние цены на базе объемов потребления пятилетней давности?
Нынешние объемы интернет-потребления домохозяйств резко возросли в связи с необходимостью удаленной работы и учебы, напоминает Крис Роббинс. Потребители стали больше пользоваться стриминговыми сервисами и такими решениями, как умный дом. Потребности у всех увеличились, и все хотят получать сверхбыстрый интернет — здесь и сейчас — по доступной цене.
”Как заявляет тот же Департамент защиты прав потребителей и технадзора, спрос на интернет-услугу со скоростью 1000 Мбит/с у нас минимальный. Еще бы, ведь это безумно дорого! И незаинтересованность пользователей тут ни при чем. У низкого спроса есть веская причина — это высокая цена услуги и отсутствие конкуренции. Жители Эстонии нуждаются в быстром интернете ничуть не меньше, чем население других стран. А возможно, даже и больше, если учесть продвинутость Эстонии как э-государства. Но мы себе такой роскоши позволить не можем! Это просто безобразие, когда в условиях пандемии люди вынуждены открывать домашние офисы, переходить на удаленное обучение, больше пользоваться стриминговыми сервисами и при этом платить за интернет со скоростью 1000 Мбит/с больше всех в ЕС. Выполняя свою надзорную функцию, Департамент защиты прав потребителей и технадзора должен думать о будущем и учитывать не только сегодняшние потребности, но и прогнозировать их на пять лет вперед”, — уверен руководитель Tele2.
В ходе исследования Civitta на тему ценообразования мобильного и фиксированного широкополосного доступа в интернет было проведено сравнение цен, предлагаемых тремя ведущими операторами в странах Балтии и Скандинавии, и проанализированы результаты, полученные в сегменте клиентов и услуг.