Больничная касса рекомендует пациентам спрашивать о возможности видеоприемов
По словам Яарики Ярвисте, руководителя проектов по развитию Больничной кассы, удаленные приемы позволяют сэкономить время и транспортные расходы человека. Таким образом, такие приемы являются хорошей альтернативой в любое время, но особенно сейчас, когда плановое лечение и приемы в Эстонии в некоторых местах были приостановлены из-за перегруженности больниц. ”Если у обеих сторон есть возможность сделать это, использование видеосвязи может быть предпочтительнее, чем использование для приема телефонного звонка”, — сказала она. Удаленные приемы обычно разрешены для повторных приемов, но, поскольку плановое лечение в настоящее время ограничено из-за пандемии, до конца этого года первичные приемы также можно проводить через видеосвязь.
Исследования показывают, что среди всех других видов проведения удаленных приемов прием по видеосвязи наиболее эффективен. ”Более 50 процентов информации достигает человека путем визуального наблюдения за мимикой и языком тела собеседника, далее по значимости следуют только звук и текст”, — напомнила Ярвисте. ”Мы призываем всех пациентов, у которых есть соответствующие инфотехнологические средства на дому, обязательно уточнять у медицинского работника, есть ли у учреждения технические возможности для удаленного приема и можно ли будет провести прием через видеосвязь”, — добавила она.
Больничная касса также регулярно запрашивает у пациентов отзывы об проведенных для них удаленных приемах. Опрос, проведенный в мае этого года, показал, что видеоприем создает более четкое ощущение "настоящего приема", чем прием по телефону. Видеоприем также повышает доверие к медицинскому работнику и упрощает понимание сложных объяснений.
К середине октября в 2021 году было зарегистрировано около 223 000 удаленных приемов, что составляет 9,3 процента от объема всех приемов. Хотя почти четверть опрошенных ожидают от своего врача проведения приема по видеосвязи, в настоящее время на них приходится менее одного процента всех дистанционных приемов.
"В случае, когда заболевание не требует физического мануального осмотра, людям больше нравится идея говорить с врачом о проблеме со здоровьем по видеосвязи", — сказала Кадри Таммепуу из Ассоциации Пациентов. ”Конечно, для проведения удаленного приема необходимо уединенное место и некоторые технические навыки, но для многих это не проблема. Следующим шагом может быть обучение этим навыкам заинтересованных пожилых людей с ограниченными физическими возможностями”.
"Видео-технологии дают много преимуществ и для медицинского специалиста", — сказала Яарика Ярвисте, пояснив, что видеосвязь создает более тесный контакт с пациентом, если, помимо речи, также можно наблюдать за его мимикой и положением тела. Также в ходе такого приема легче объяснить сложные вопросы, если вы можете следить за пациентом.
Более 30 процентов от всех приемов врачей-психиатров были проведены удаленно — т.е. среди всех специальностей в психиатрии сейчас самый большой показатель удаленных приемов. Доктор Маргус Лыокене, старший врач-психиатр Северо-Эстонской Региональной Больницы, отметил, что и медицинские специалисты, и пациенты все больше и больше привыкают к приемам по видеосвязи, и что у них даже есть преимущества по сравнению с обычным приемом. ”Видеоприем дает возможность поделиться разными изображениями, сообщить результаты анализов и обследований, а также по видеоканалу легче рекомендовать различную литературу. По собственному опыту могу сказать, что в случае приема к психиатру обычно не имеет значения, сидит ли человек по другую сторону стола в кабинете или собеседник отображается на экране”, — сказал он.
”В нашей Региональной Больнице создано очень простое, удобное и логичное инфотехнологичное решение, позволяющее медицинским работникам проводить видеоприемы”, — сказал доктор Лыокене. Наше инфотехнологичное решение работает через приложение Teams, связанное с регистратурой больницы. Приглашение на прием в конкретный день календаря отправляется пациенту по электронной почте, и все, что нужно сделать пациенту, чтобы начать прием, это нажать на веб-ссылку в приглашении.
”Видеоприем очень хорошо подходит для пациентов, которым трудно прийти на прием в середине рабочего дня. По идее найти полчаса для приема в своем графике может и не трудно, но если вы добавите еще время на дорогу к врачу и на обратный путь на работу, то временные затраты намного увеличиваются. То же самое относится к пациентам, живущим далеко от больницы, для которых также важны транспортные расходы”, — пояснил доктор Лыокене, что для видеоприема достаточно только мобильного телефона или компьютера с камерой и подключения к интернету.
В настоящее время видеоприемы предлагают не все медицинские учреждения, но во многих больницах идет активное приготовление к созданию такой инфотехнологической возможности. Чтобы увеличить долю видеоприемов, в марте этого года Больничная касса начала выплачивать всем своим договорным партнерам, оказывающим специализированную медицинскую помощь, результативную зарплату, выплачиваемую за создание возможности ведения безопасных и удобных для пользователей видеоприемов. Для его получения в медицинском учреждении удаленно должно проводиться не менее пяти процентов приема по соответствующей специальности, а десять процентов таких удаленных приемов — через видеосвязь. Кроме того, для получения результативной зарплаты пациенты должны быть довольны оказанной услугой, согласно полученной обратной связи. Размер результативной зарплаты в следующем году удвоится.
Больничная касса начала развивать удаленные услуги в начале 2020 года. Целью проекта было повышение доступности, непрерывности и качества медицинской помощи, а также поддержка пациентов в заботе о своем здоровье. Удаленный прием осуществляется по телефону, через веб-чат или по видеосвязи. На сегодняшний день Больничная касса финансирует как удаленные приемы, так и сеансы удаленных терапий.