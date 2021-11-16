Больничная касса рекомендует пациентам спрашивать о возможности видеоприемов

"В случае, когда заболевание не требует физического мануального осмотра, людям больше нравится идея говорить с врачом о проблеме со здоровьем по видеосвязи", — сказала Кадри Таммепуу из Ассоциации Пациентов. ”Конечно, для проведения удаленного приема необходимо уединенное место и некоторые технические навыки, но для многих это не проблема. Следующим шагом может быть обучение этим навыкам заинтересованных пожилых людей с ограниченными физическими возможностями”.

К середине октября в 2021 году было зарегистрировано около 223 000 удаленных приемов, что составляет 9,3 процента от объема всех приемов. Хотя почти четверть опрошенных ожидают от своего врача проведения приема по видеосвязи, в настоящее время на них приходится менее одного процента всех дистанционных приемов.

Больничная касса также регулярно запрашивает у пациентов отзывы об проведенных для них удаленных приемах. Опрос, проведенный в мае этого года, показал, что видеоприем создает более четкое ощущение "настоящего приема", чем прием по телефону. Видеоприем также повышает доверие к медицинскому работнику и упрощает понимание сложных объяснений.

Исследования показывают, что среди всех других видов проведения удаленных приемов прием по видеосвязи наиболее эффективен. ”Более 50 процентов информации достигает человека путем визуального наблюдения за мимикой и языком тела собеседника, далее по значимости следуют только звук и текст”, — напомнила Ярвисте. ”Мы призываем всех пациентов, у которых есть соответствующие инфотехнологические средства на дому, обязательно уточнять у медицинского работника, есть ли у учреждения технические возможности для удаленного приема и можно ли будет провести прием через видеосвязь”, — добавила она.

По словам Яарики Ярвисте, руководителя проектов по развитию Больничной кассы, удаленные приемы позволяют сэкономить время и транспортные расходы человека. Таким образом, такие приемы являются хорошей альтернативой в любое время, но особенно сейчас, когда плановое лечение и приемы в Эстонии в некоторых местах были приостановлены из-за перегруженности больниц. ”Если у обеих сторон есть возможность сделать это, использование видеосвязи может быть предпочтительнее, чем использование для приема телефонного звонка”, — сказала она. Удаленные приемы обычно разрешены для повторных приемов, но, поскольку плановое лечение в настоящее время ограничено из-за пандемии, до конца этого года первичные приемы также можно проводить через видеосвязь.

"Видео-технологии дают много преимуществ и для медицинского специалиста", — сказала Яарика Ярвисте, пояснив, что видеосвязь создает более тесный контакт с пациентом, если, помимо речи, также можно наблюдать за его мимикой и положением тела. Также в ходе такого приема легче объяснить сложные вопросы, если вы можете следить за пациентом.

Более 30 процентов от всех приемов врачей-психиатров были проведены удаленно — т.е. среди всех специальностей в психиатрии сейчас самый большой показатель удаленных приемов. Доктор Маргус Лыокене, старший врач-психиатр Северо-Эстонской Региональной Больницы, отметил, что и медицинские специалисты, и пациенты все больше и больше привыкают к приемам по видеосвязи, и что у них даже есть преимущества по сравнению с обычным приемом. ”Видеоприем дает возможность поделиться разными изображениями, сообщить результаты анализов и обследований, а также по видеоканалу легче рекомендовать различную литературу. По собственному опыту могу сказать, что в случае приема к психиатру обычно не имеет значения, сидит ли человек по другую сторону стола в кабинете или собеседник отображается на экране”, — сказал он.

”В нашей Региональной Больнице создано очень простое, удобное и логичное инфотехнологичное решение, позволяющее медицинским работникам проводить видеоприемы”, — сказал доктор Лыокене. Наше инфотехнологичное решение работает через приложение Teams, связанное с регистратурой больницы. Приглашение на прием в конкретный день календаря отправляется пациенту по электронной почте, и все, что нужно сделать пациенту, чтобы начать прием, это нажать на веб-ссылку в приглашении.