Анетт Контавейт узнала свою соперницу по полуфиналу итогового турнира WTA

Напомним, что на пути к своему высшему достижению в карьере Анетт Контавейт победила на двух турнирах подряд ("Кубок Кремля" и "Трансильвания Оупен"), а уже в Мексике обыграла чешек Крейчикову и Плишкову на групповом этапе итогового турнира.

Поражение было только одно — от Габринэ Мугурусы. Это поражение прервало серию без поражений, зафиксировав ее на отметке 12 матчей подряд.

Соперница эстонской теннисистки по полуфиналу, Мария Саккари, сказала, что будет сложно.

”Все знают, что Анетт в последнее время чертовски хорошо выступает. Она заслужила свое место. Я, кстати, ей еще в Москве сказала, что мы увидимся в Гвадалахаре — до того, как она квалифицировалась. Она мне не верила.

Мы с ней уже давно знакомы, играли еще на самых мелких турнирах. Для обеих это будет сложный матч, мы прекрасно друг друга знаем — в этом году играли уже три раза." — также сказала Мария в интервью после победы над Соболенко.

Во втором полуфинале встретятся испанки Габринэ Мугуруса и Паола Бадоса.