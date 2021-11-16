16.11.2021, 08:10
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина прекрасно выступила на соревнованиях в Австрии
Фото: Алина Тростникова
Фигуристка Нина Петрыкина заняла 4 место в соревнованиях по фигурному катанию в Австрии, набрав сумму 177.06 балла.
Сеньорская серия челленджер по фигурному катанию проходила в Граце под эгидой Международной федерации фигурного катания.
После короткой программы Нина Петрыкина занимала третье место с результатом 57.39 пунктов.
Победу одержала россиянка Софья Муравьёва с результатом 211.81 балл.
Полные результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ.