16.11.2021, 16:16
АРХИВ ПАНДОРЫ | Лучшие эстонские банкиры увеличили состояние российского олигарха, фигурировавшего в скандале с отмыванием денег Swedbank
Foto: Argo Ingver
На улице Роозикрантси в центре Таллинна уже восемь лет существует загадочная фирма по управлению частным капиталом Saga Family Office, созданная ведущими эстонскими банкирами и юристами. Несколько раз деловая пресса интересовалась, чьими миллионами управляет компания, но всё напрасно: на все вопросы управляющие давали крайне лаконичные ответы или отказывались говорить вообще. Но ”Архив Пандоры” помог раскрыть эту тайну, пишет Eesti Päevaleht.