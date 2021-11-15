Полиция просит помощи в поисках пропавшего под Таллинном пожилого мужчины

Сегодня вечером полиция получила сообщение, что мужчина, который еще до полудня ушел на традиционную часовую прогулку, до сих пор не вернулся домой. По состоянию здоровья без посторонней помощи он может попасть в беду.

У нет при себе ни телефона, ни банковской карты. Его рост 189 см, он худощавого телосложения, у него короткие светлые волосы. На нем мог быть рабочий комбинезон синего цвета.

Полицейские проверили места, где он мог бы находиться, пообщались с его родственниками и знакомыми. Велло нет в больницах.

Полиция продолжает поиски мужчины и просит всех, кто его видел, позвонить на номер 112.