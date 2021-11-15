Катри Райк удивлена: Сергей Горлач передумал и решил идти в Нарвское горсобрание
"Мы собирались всей фракцией, обсуждали ситуацию и приняли общее решение. Сергей Горлач на этом собрании тоже присутствовал. И мы решили, что Сергей на три месяца приостанавливает полномочия. И в это время расследуется его дело. Разумеется, заявление Горлача о том, что он передумал, было и для нашей фракции, и для жителей города большим сюрпризом", — сказала Катри Райк в интервью ERR.
"Будет ли он в нашей фракции или отдельно от нас, мы обсудим с Сергеем Горлачом во вторник вечером", — сообщила Райк.
Напомним, что на муниципальных выборах в Нарве победу одержал избирательный союз "Список Катри Райк", получивший 15 из 31 мандата в горсобрании.
"Список Катри Райк" подписал коалиционное соглашение с партией "Эстония 200", что дает коалиции в горсобрании 17 голосов.