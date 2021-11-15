Новости Ида-Вирумаа
15.11.2021, 22:37

Катри Райк удивлена: Сергей Горлач передумал и решил идти в Нарвское горсобрание

 
Katri Raik
Katri Raik
Foto: Priit Simson
Нарвский политик Сергей Горлач, подозреваемый в скупке голосов, намерен не приостанавливать свои депутатские полномочия, как он обещал в начале ноября. Это решение удивило Катри Райк, в списке которой Горлач был избран, пишет rus.err.

"Мы собирались всей фракцией, обсуждали ситуацию и приняли общее решение. Сергей Горлач на этом собрании тоже присутствовал. И мы решили, что Сергей на три месяца приостанавливает полномочия. И в это время расследуется его дело. Разумеется, заявление Горлача о том, что он передумал, было и для нашей фракции, и для жителей города большим сюрпризом", — сказала Катри Райк в интервью ERR.

"Будет ли он в нашей фракции или отдельно от нас, мы обсудим с Сергеем Горлачом во вторник вечером", — сообщила Райк.

Напомним, что на муниципальных выборах в Нарве победу одержал избирательный союз "Список Катри Райк", получивший 15 из 31 мандата в горсобрании.

"Список Катри Райк" подписал коалиционное соглашение с партией "Эстония 200", что дает коалиции в горсобрании 17 голосов.

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