Катри Райк удивлена: Сергей Горлач передумал и решил идти в Нарвское горсобрание

"Мы собирались всей фракцией, обсуждали ситуацию и приняли общее решение. Сергей Горлач на этом собрании тоже присутствовал. И мы решили, что Сергей на три месяца приостанавливает полномочия. И в это время расследуется его дело. Разумеется, заявление Горлача о том, что он передумал, было и для нашей фракции, и для жителей города большим сюрпризом", — сказала Катри Райк в интервью ERR.