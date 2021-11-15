Правительству предложено укрепить границу c Россией с помощью временного заграждения(8)
Для предупреждения возможной гибридной атаки и защиты внешней границы Европейского союза и НАТО комиссия решила сделать предложение правительству укрепить часть восточной границы с помощью временного заграждения из колючей режущей проволки.
Правительство обсудит необходимые меры защиты границы на своем заседании в четверг, 18 ноября.
Премьер-министр Кая Каллас отметила, что ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии серьезная. "Границе Эстонии сейчас прямой угрозы нет, но, учитывая происходящее в соседних странах, мы должны быть заранее готовы к отражению опасности", — сказала глава правительства.
"Мы поддерживаем принятие дополнительных санкций ЕС к физическим и юридическим лицам, которые поддерживают действия белорусского режима в проведении гибридной атаки", — добавила Каллас.