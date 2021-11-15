Правительству предложено укрепить границу c Россией с помощью временного заграждения

Для предупреждения возможной гибридной атаки и защиты внешней границы Европейского союза и НАТО комиссия решила сделать предложение правительству укрепить часть восточной границы с помощью временного заграждения из колючей режущей проволки.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии серьезная. "Границе Эстонии сейчас прямой угрозы нет, но, учитывая происходящее в соседних странах, мы должны быть заранее готовы к отражению опасности", — сказала глава правительства.