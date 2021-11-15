Новости Эстонии
15.11.2021, 22:23

Правительству предложено укрепить границу c Россией с помощью временного заграждения

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Okastraat
Okastraat
Foto: Argo Ingver
Правительственная Комиссия по безопаcности обсудила на своем сегодняшнем заседании ситуацию в нашем регионе в связи с гибридной атакой Беларуси на Европейский союз и НАТО, сообщает пресс-служба правительства.

Для предупреждения возможной гибридной атаки и защиты внешней границы Европейского союза и НАТО комиссия решила сделать предложение правительству укрепить часть восточной границы с помощью временного заграждения из колючей режущей проволки.

Правительство обсудит необходимые меры защиты границы на своем заседании в четверг, 18 ноября.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии серьезная. "Границе Эстонии сейчас прямой угрозы нет, но, учитывая происходящее в соседних странах, мы должны быть заранее готовы к отражению опасности", — сказала глава правительства.

"Мы поддерживаем принятие дополнительных санкций ЕС к физическим и юридическим лицам, которые поддерживают действия белорусского режима в проведении гибридной атаки", — добавила Каллас.

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