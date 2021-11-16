СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии заканчивает отборочный этап матчем в Праге

В отборе на ЧМ-2022 сборная Чехии за семь туров добыл три победы и дважды сыграла в ничью, что принесло 11 очков и третью позицию в группе. В ноябре они провели только один товарищеский матч, против сборной Кувейта, одержав победу (7:0).

Чехия уступает три очка сборной Уэльса со второго места, но рассчитывает на их поражение от Бельгии. В таком случае Чехия выйдет на второе место в группе при условии, что сама наберет три очка. При этом ограничиваться одним голом хозяевам нельзя, так как важна разница забитых и пропущенных мячей. Даже если Чехия станет третьей, то она все равно попадет в стыковые матчи, благодаря рейтингу Лиги наций УЕФА.

Эстония занимает предпоследнее место в группе и уже ни на что не претендует, но благодаря Томасу Хэберли старается играть смело и привлекательно. В минувшем туре подопечные Хэберли сумели отличиться в гостевом противостоянии с Бельгией (1:3). В прошлой встрече с чехами сборная Эстонии испытывала проблемы с составом из-за коронавируса, что привело к крупному поражению (2:6).

Чехия — сборная сильная, но у них нет таких суперзвезд, как у бельгийцев. Поэтому эстонская сборная попытается закончить отборочный этап на мажорной ноте.

Начало матча между Чехией и Эстонией в 21:45 по эстонскому времени.