Сборная Эстония проиграла Чехии в последнем отборочном матче 0:2

Наша сборная продержалась первый тайм, но во втором пропустила два безответных мяча. На 59 минуте Брабец, а на 85 минуте Сикора оформили преимущество чехов в голы.

Таким образом, эстонцы остались на четвертом месте в группе, опередив сборную Беларуси. У нас — 4 очка (победа над Беларусью и ничья с Уэльсом), у беларусов — 3 (победа над нами). Победу в группе одержала сборная Бельгии, второй финишировала сборная Уэльса. Но занявшие третье место чехи за счет Лиги наций также будут участвовать в стыковых матчах.

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В отборе на ЧМ-2022 сборная Чехии за семь туров добыл три победы и дважды сыграла в ничью, что принесло 11 очков и третью позицию в группе. В ноябре они провели только один товарищеский матч, против сборной Кувейта, одержав победу (7:0).

Чехия уступает три очка сборной Уэльса со второго места, но рассчитывает на их поражение от Бельгии. В таком случае Чехия выйдет на второе место в группе при условии, что сама наберет три очка. При этом ограничиваться одним голом хозяевам нельзя, так как важна разница забитых и пропущенных мячей. Даже если Чехия станет третьей, то она все равно попадет в стыковые матчи, благодаря рейтингу Лиги наций УЕФА.

Эстония занимает предпоследнее место в группе и уже ни на что не претендует, но благодаря Томасу Хэберли старается играть смело и привлекательно. В минувшем туре подопечные Хэберли сумели отличиться в гостевом противостоянии с Бельгией (1:3). В прошлой встрече с чехами сборная Эстонии испытывала проблемы с составом из-за коронавируса, что привело к крупному поражению (2:6).

Чехия — сборная сильная, но у них нет таких суперзвезд, как у бельгийцев. Поэтому эстонская сборная попытается закончить отборочный этап на мажорной ноте.