ГРАФИКИ | Рейтинг Каи Каллас как премьера опустился на рекордно низкий уровень. Кому доверяют русскоязычные?

Eesti Päevaleht ежемесячно с 2018 года проводит совместно с Turu-uuringute AS опросы избирателей на предмет того, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра Эстонии. Ноябрьское исследование показало исторический минимум в уровне поддержки лидера Партии реформ Каи Каллас.

Всего лишь 16% имеющих право голоса граждан Эстонии хотели бы видеть ее и дальше главой правительства. Это на 3% меньше, чем в сентябре и октябре.

Лидирует по-прежнему Юри Ратас с 25%, за месяц он потерял доверие 1% потенциальных избирателей. Среди неэстонцев Ратасу доверяют 41% опрошенных.

Опрос проводился с 2 по 9 ноября. То есть на его результаты не могла оказать критика Каи Каллас со стороны экс-премьера Андруса Ансипа в пятничном эфире Delfi.

Инфографика:

- столбцы слева — общий процент поддержки политиков по месяцам. Сверху вниз: "не определились", далее — поддержка Сеэдера ("Отечество"), Саара (социал-демократы), Мартина Хельме (консерваторы), Кристины Каллас (Eesti 200), Каи Каллас (Партия реформ) и Ратаса (центристы);