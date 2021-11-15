Ангела Меркель и Александр Лукашенко провели телефонный разговор

”Пул Первого” пишет, что Меркель и Лукашенко общались 50 минут. В ходе разговора в первую очередь обсуждалась ситуация на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. В том числе лидеры обсуждали пути решения проблемы и избежания эскалации ситуации, гуманитарную помощь мигрантам, а также договорились продолжить контакты с целью разрешения ситуации.

13 ноября разговор Меркель и Лукашенко анонсировал президент России Владимир Путин, который до этого общался с обоими лидерами.

Ранее Меркель в разговоре с Путиным попросила президента Путина повлиять на ”режим в Минске” из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши обострился в начале ноября, когда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать ограждение, чтобы проникнуть на территорию Польши. Мигранты поставили палатки в пограничной зоне, а 15 ноября собрались около польского пограничного пункта «Кужницы». Нескольким группам мигрантов удалось прорваться в Польшу, однако большинство из них сразу задерживали и возвращали на белорусскую территорию.

Власти Польши обвинили в создании миграционного кризиса на границе президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин отрицал причастность России к кризису, белорусские власти возложили ответственность за него на западные страны. Евросоюз объявил о подготовке новых санкций против Беларуси из-за мигрантского кризиса. По данным СМИ, они могут затронуть и Россию.