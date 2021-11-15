"Партия реформ не может оставаться в заложниках у Мартина Хельме". Сколько отмерил Ансип премьеру Каллас на посту лидера партии?

Андрус Ансип вспомнил, что в интервью Eesti Päevaleht на вопрос о своей возможной отставке Кая Каллас ответила, что в таком случае премьер-министром станет Мартин Хельме, который решит все проблемы.

"Не стоит запугивать народ и партию Мартином Хельме. Партия не может быть заложником Мартина Хельме. Партия — это нечто гораздо большее, чем один только лидер партии.

Ведь причин для ухода может быть много: повышение, отстранение от должности, кто-то может просто умереть. Но это совершенно нормально, когда лидер думает о своих преемниках. И то, что в голову сразу приходит кто-то, не являющийся членом этой организации, для меня не вполне нормально и определенно неприемлемо. Мне неизвестно, чтобы Мартин Хельме стал членом Партии реформ", — сказал Ансип.

На вопрос о том, как долго глава правительства Кая Каллас будет оставаться председателем Партии реформ, экс-премьер ответил: "Сейчас это в первую очередь зависит от самой Каи Каллас. Если к процессу принятия решений будет привлекаться больше людей, чем сейчас, если собственные действия, решения и нерешительность будут критически проанализированы, то этот срок может продлиться. Если этого не делать, то неизбежно избиратели будут довольно суровы".