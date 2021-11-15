ЧП и криминал
15.11.2021, 18:04

ФОТО | В пожаре погиб пожилой человек. Еще один доставлен в больницу

 
Argo Ingver
В понедельник во второй половине дня в результате пожара в городе Валга погиб пожилой человек.

Сегодня в 16.01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валга на улице Лай горит многоквартирный дом. В результате пожара в квартире на втором этаже погиб пожилой человек.

В квартире находились еще четыре человека. Одного из них (пожилую женщину) доставили в больницу. Остальных троих медики осмотрели на месте, им госпитализация не потребовалась.

Причины возгорания определит расследование. Датчика дыма в квартире не было. О пожаре сообщил случайный прохожий.

В спасательной операции приняла участие также пожарная машина из Латвии.

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