15.11.2021, 16:30
Коалиция развалилась? В Кохтла-Ярве не смогли выбрать нужного председателя горсобрания
Foto: Rauno Volmar
В понедельник, 15 ноября, на первом заседании городского собрания Кохтла-Ярве нового созыва новым председателем выбрали кандидата от Центристской партии, беспартийного Тийта Лиллеметса, пишет rus.err.ee.
За кандидата от коалиции, социал-демократа Эдуарда Одинца проголосовали лишь 9 депутатов из 25 членов горсобрания. А кандидата от оппозиционной Центристской партии Тийта Лиллеметса поддержали 16 депутатов.
Лиллеметс ранее работал помощником мэра Кохтла-Ярве, который отвечал за части города Ахтме и Ору.
После муниципальных выборов в Кохтла-Ярве социал-демократы, Партия реформ, союзы "Рестарт" и "Прогресс" сформировали коалицию. У них вместе 13 мандатов, у центристов — 12.
RusDelfi попытался дозвониться до лидера соцдемов Эдуарда Одинца, но тот не ответил.