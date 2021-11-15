Коалиция развалилась? В Кохтла-Ярве не смогли выбрать нужного председателя горсобрания

За кандидата от коалиции, социал-демократа Эдуарда Одинца проголосовали лишь 9 депутатов из 25 членов горсобрания. А кандидата от оппозиционной Центристской партии Тийта Лиллеметса поддержали 16 депутатов.

Лиллеметс ранее работал помощником мэра Кохтла-Ярве, который отвечал за части города Ахтме и Ору.

После муниципальных выборов в Кохтла-Ярве социал-демократы, Партия реформ, союзы "Рестарт" и "Прогресс" сформировали коалицию. У них вместе 13 мандатов, у центристов — 12.

RusDelfi попытался дозвониться до лидера соцдемов Эдуарда Одинца, но тот не ответил.