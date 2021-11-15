Половина жителей Эстонии согласны стать донорами органов, однако только 2% взрослого населения оформило это решение

Исследование отношения людей к донорству органов, проведенное по заказу Министерства Социальных Дел в 2019 году, показало, что чуть более половины населения Эстонии согласились бы пожертвовать свои органы после смерти, но только 2,1% населения на самом деле оформили свое волеизъявление. По словам доктора Вирге Палль, директора Центра трансплантологии Клиники Тартуского Университета, отношение жителей Эстонии к донорству органов позитивное. Однако, если человек не успеет оформить свое волеизъявление должным образом, то задуманное доброе дело может не достичь тех, кто в нем нуждается.

”Согласие к пожертвованию органов и тканей — хорошее дело, и оно может оказаться единственным способом спасти жизнь человека. Шансы человека умереть от смерти мозга значительно ниже, чем шансы того, что он сам может нуждаться в трансплантации. Поэтому очень важно, чтобы в Эстонии было достаточное количество людей, которые дали свое согласие стать донором органов на основании оформленного волеизъявления”, — сказала Палль.

Оформить электронное волеизъявление очень просто — все взрослые могут сделать это на уже знакомом интернет-сайте Портала Пациентов www.digilugu.ee. В меню сайта нужно выбрать рубрику "Волизъявления" указать далее свое решение — о согласии или нет — и подтвердить его дигитальной подписью. "Подписанное волеизъявление всегда можно изменить на сайте Портала Пациента www.digilugu.ee, но важно, чтобы вы не забыли уведомить о своем решении и своих близких", — пояснила Палль.

”В донорстве органов важна роль семьи — если человек не оформил волеизъявление, медицинское учреждение попытается выяснить волю умершего, поговорив с родственниками. Если близкие люди уже будут знать о решении члена своей семьи, которое он принял при жизни, то им будет намного легче в трудное время”, — добавил Палль.