Правда ли, что содержащие алюминий дезодоранты и антиперспиранты провоцируют рак?

Американское онкологическое общество также находит простое объяснение тому, что большинство опухолей молочных желёз возникают в верхней наружной четверти (сторонники алюминиевой теории связывают это с близостью участка к подмышке). В этой части груди изначально больше тканей молочной железы, а в других частях преобладает жировая ткань, следовательно, шанс злокачественного перерождения выше сам по себе. Похожим образом они разбивают довод о том, что вероятность рака ниже у мужчин, ведь они реже бреют подмышки. На самом деле у мужчин этой самой ткани молочной железы тоже меньше, чем у женщин, поэтому и рак возникает не так часто. Причём пропорция риска близка к идеальной: у женщин примерно в 100 раз больше объём ткани молочных желёз, и риск развития рака груди у них приблизительно в 100 раз выше, чем у мужчин. Американское онкологическое общество также отмечает, что и парабены в составе антиперспирантов также не увеличивают риск онкологических заболеваний. Позиция Общества исследования рака Соединенного Королевства согласуется со взглядами американских коллег. Единодушны с ними также Канадское онкологическое общество и американский Национальный фонд рака груди.