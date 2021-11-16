Правда ли, что содержащие алюминий дезодоранты и антиперспиранты провоцируют рак?
В интернете можно встретить статьи, сообщающие, что от использования средств с солями алюминия может развиться рак молочной железы. Объясняют это тем, что ”соли алюминия обладают действием, похожим на человеческий гормон эстроген. А зависимость между уровнями гормонов, в частности эстрогена, и развитием рака молочной железы установлена точно. Эстроген способствует росту опухолевых клеток”. Утверждается также, что, накапливаясь, соли алюминия способны попасть даже в грудное молоко.
Помимо этого, публикации в социальных сетях пугают тем, что использование алюминийсодержащих косметических средств провоцирует болезнь Альцгеймера и другие опасные заболевания. Например, пишут, что ”алюминий отрицательно влияет на обмен веществ, особенно минеральный, на функцию нервной системы, воздействует на размножение и рост клеток. К важнейшим клиническим проявлениям нейротоксического действия относят нарушения двигательной активности, судороги, снижение или потерю памяти, психопатические реакции <…> [Избыток алюминия] вызывает флюороз зубов и специфическое повреждение костей (костный флюороз); может вызвать или усилить новообразования костей”. Дополнительным аргументом противников алюминия служит то, что перед проведением маммографии врачи настоятельно рекомендуют не пользоваться антиперспирантами.
Для начала нужно обозначить, чем дезодорант отличается от антиперспиранта. Дезодорант устраняет неприятный запах, а антиперспирант блокирует потоотделение. Соли алюминия в составе косметических средств создают ”пробку” внутри потового протока, блокируя выделение пота наружу, соответственно, в дезодоранте эти вещества просто не нужны. Однако во многих антиперспирантах соли алюминия содержатся. Основной аргумент противников алюминия — исследование 2007 года британского химика Криса Эксли из Университета Киля. Он изучал образцы ампутированных тканей молочных желёз женщин, которым был диагностирован рак груди. Эксли заметил, что концентрация солей алюминия в них выше, чем в норме у человека. Учёный предположил, что именно накопление алюминия стало причиной развития онкологического заболевания.
Сразу стоит отметить, что именно Эксли в последнее время активно популяризирует дезинформацию о том, что алюминий, содержащийся в вакцинах, ведёт к развитию тяжёлых форм аутизма у детей. Сейчас Эксли активно публикуется в Instagram, с помощью которого распространяет недостоверные сведения и собирает пожертвования. В частности, один из крупнейших спонсоров его деятельности — Роберт Кеннеди-младший, известный сторонник множества конспирологических теорий.
Помимо публикаций Эксли, противники антиперспирантов с алюминием ссылаются на исследование 2016 года швейцарских учёных, продемонстрировавших, что длительное воздействие солей алюминия способствует росту злокачественных новообразований у мышей. Сразу стоит отметить: авторы публикации оговаривают в ней, что экспериментальные данные ограниченны. При этом существует множество других исследований, опровергающих связь алюминия и злокачественных новообразований.
Ещё до публикаций работ Эксли, в 2002 году, учёные опросили добровольцев в возрасте от 20 до 74 лет: 813 женщин с раком молочной железы и 793 здоровых. Их спросили, пользуются ли они антиперспирантом или дезодорантом, бреют ли кожу подмышек и наносят ли косметическое средство в течение первого часа после бритья. Статистически достоверной разницы выявлено не было. В 2006 году исследование со схожим дизайном повторили в Ираке. Группы были меньше: всего 54 женщины с раком груди и 50 женщин без него, однако и там обнаружить какую-то закономерность не удалось. Учёные пришли к выводу, что предпочтение того или иного косметического средства не увеличивает риск онкологического заболевания, в отличие от применения оральных контрацептивов и семейного анамнеза.
Исследования также показывают, что кожа подмышек поглощает крайне незначительное количество алюминия — около 0,012%, это в разы меньше того количества алюминия, которое каждый день попадает в наш организм вместе с пищей. Максимально простым языком объяснил это врач-дерматовенеролог Алексей Едемский: ”Чтобы у вас развился рак, нужно не просто мазаться антиперспирантом, а есть его”. Систематический обзор 2014 года подводит итог: ни алюминий, ни его оксиды, гидроксиды или растворимые соли не показывают никакой канцерогенной активности; нет доказательств связи этих веществ и риском развития болезни Альцгеймера; вещество и его производные не имеют генотоксичной активности.
Американское онкологическое общество также находит простое объяснение тому, что большинство опухолей молочных желёз возникают в верхней наружной четверти (сторонники алюминиевой теории связывают это с близостью участка к подмышке). В этой части груди изначально больше тканей молочной железы, а в других частях преобладает жировая ткань, следовательно, шанс злокачественного перерождения выше сам по себе. Похожим образом они разбивают довод о том, что вероятность рака ниже у мужчин, ведь они реже бреют подмышки. На самом деле у мужчин этой самой ткани молочной железы тоже меньше, чем у женщин, поэтому и рак возникает не так часто. Причём пропорция риска близка к идеальной: у женщин примерно в 100 раз больше объём ткани молочных желёз, и риск развития рака груди у них приблизительно в 100 раз выше, чем у мужчин. Американское онкологическое общество также отмечает, что и парабены в составе антиперспирантов также не увеличивают риск онкологических заболеваний. Позиция Общества исследования рака Соединенного Королевства согласуется со взглядами американских коллег. Единодушны с ними также Канадское онкологическое общество и американский Национальный фонд рака груди.
Таким образом, многолетние исследования в разных странах и позиции крупнейших онкологических ассоциаций однозначно свидетельствуют о том, что использование антиперспирантов с солями алюминия в составе не повышает риск развития рака груди.