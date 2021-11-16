Департамент: в Эстонии два варианта — либо побочки от вакцины, либо от ковида. Последние намного серьезнее
Департамент отмечает, что сейчас в Эстонии имеется только два варианта: или побочки от ковида, или последствия самой болезни. И если люди боятся побочных эффектов от вакцинации, то почему не боятся побочных эффектов от болезни, которые намного серьезнее.
Воспаление сердца (миокардит и перикардит)
В случае заболевания коронавирусом у молодых мужчин риск заболеть составляет около 0,045%. Более высок и риск нарушения сердечных ритмов.
В случае вакцинации риск также выше у молодых людей, но этот побочный эффект возникает у менее 0,01% вакцинированных и протекает в легкой форме, легко поддаваясь лечению.
Тромбоз
У больных COVID-19 риск возникновения тромбоза в разы выше, чем от вакцинации: 16 заболевших из 100 рискуют получить тромб. В том числе речь идет о тромбоэмболии легочной артерии, тромбозе глубоких вен и инфаркте миокарда.
При вакцинация риск имеется только у людей, получивших препараты AstraZeneca и Janssen (вакцины на основе аденовирусного вектора). При этом осложнение возникает очень редко и в основном у пациентов с сопутствующими факторами риска возникновения тромбоза.
Внутричерепной тромб или кровотечение
В случае болезни риск внутричерепного кровотечения низок (менее одного процента), но увеличивается при наличии факторов риска (высокое кровяное давление, возраст, антикоагулянтная терапия). Смертность высокая (около 50 процентов).
При вакцинации риск тромбоза и кровотечения установлен только у людей, получивших аденовирусные векторные вакцины. Встречается крайне редко (у менее чем 0,001% вакцинированных).
Долгосрочные осложнения
В случае болезни до 80 процентов пациентов испытывают долговременные симптомы. Более 50% испытывают стойкую усталость, часто возникают головные боли, трудности с концентрацией внимания, выпадение волос и одышка.
При вакцинации долгосрочных осложнений не возникает, за исключением очень редких побочных эффектов.
Осложнения беременности
В случае болезни риск преждевременных родов увеличивается на 40 процентов. Перинатальная смертность 7 процентов.
При вакцинации риска не выявлено.
Бесплодие
Болезнь может повлиять на мужскую фертильность и вызвать нарушения половой дисфункции.
Вакцинация: исследования не показали, что вакцины влияют на мужскую или женскую фертильность и сексуальность.
Анафилактический шок
При болезни: отсутствует
Вакцинация: может произойти в ответ на любой аллерген. Встречается у менее чем 0,001% вакцинированных.
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