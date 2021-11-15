ПОДКАСТ | Урок психологии для сборной России и надежда эстонцев на швейцарца

Эстония 1:3 Бельгия



Россия 0:1 Хорватия



Португалия 1:2 Сербия

"Дело не в том, что у России игроки хуже, а у Хорватии лучше. Дело в психологии. Матч проигран психологически, преимущество у хорватов было тотальное. Окей, у сборной России нет Луки Модрича, но не может быть такого тотального преимущества у одной из сборных", — считает журналист Андрей Шумаков.

Немного статистики. Владение мячом: 68,3 на 31,7. Показатель был бы хуже, если бы команда не заиграла после пропущенного гола на 80 минуте. Удары по воротам: 20 против 2. Точность передач — 50%.

России было достаточно ничьей. Возможно, это расслабило команду. "Последний раз, когда России было достаточно ничьей, и она ее заполучила, было в 1982 году. Сборная СССР в последнем туре группового этапа сыграла вничью с Шотландией. В следующие разы, когда достаточно было не проиграть, Россия проигрывала". Теперь команда Валерия Карпина должна выиграть два стыковых матча с разными командами, чтобы попасть на Чемпионат мира в 2022 году в Катаре.

За день до этого сборная Эстонии проиграла. "Понятно, никто не ожидал другого результата. Меня порадовал гол Эрика Сорги. Он не промахивается в нужных эпизодах и всегда занимает нужную позицию. Играет на сильных качествах, что мы не замечаем его слабые стороны — а они, конечно, есть. Плюс доволен тактикой главного тренера, швейцарца Томаса Хаберли. Игра в два нападающих приносит плоды. Во втором тайме вышли молодые Саппинен и Сорга вместо опытных Аньера и Зенева. Оборона бельгийцев расслабилась, в итоге они пропустили. И в целом, вселяет надежду подход нового тренера к нашей национальной команде. Верю, что в отборе на Евро-2024 мы будем как минимум в середине таблицы", — высказался ведущий подкаста Виталий Бесчастный.

Продолжение — в подкасте!