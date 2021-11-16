Исследование: жители Эстонии все больше доверяют вакцинации

По сравнению с августом отношение населения к вакцинации от коронавируса улучшилось: 86% относятся к вакцинации положительно (79% в августе) — число скептиков, напротив, снизилось до 14% населения (в августе –19%). Большинство тех, кто положительно относится к вакцинации, уже привиты. Среди возражающих распространено мнение, что вакцины не дают достаточной защиты от вируса, боятся также побочных эффектов вакцин. Люди, которые отказываются от вакцинации или еще колеблются, есть во всех группах населения. Тем не менее, среди них несколько преобладают мужчины, люди в возрасте 35–49 и особенно 25–34 лет, а также те, кто испытывает недоверие к правительству.

Бустерную дозу вакцины против COVID-19 хотели бы как можно скорее получить 62% прошедших курс вакцинации, 15% хотят сделать дополнительную прививку позже, 13% не планируют получать бустерную дозу. При этом получить бустерную дозу при первой же возможности планируют 76% жителей в возрастной группе 65–74 и целых 86% людей старше 75 лет.

В связи с новой волной коронавирусной эпидемии в ноябре были вновь ужесточены ограничения. Однако действующими на момент опроса ограничениями довольны только 19% населения. 22% выступают за еще более жесткие меры и 34% склоняются к более строгим мерам, то есть в общем ужесточение мер поддерживают 55% населения. В августе соответствующий показатель составил 36%. 19% хотели бы смягчения ограничений, и этот показатель несколько сократился.

Поддержка ужесточения ограничений выше средней в возрастной группе 75+, среди эстонцев и людей, которые определенно хотят пройти вакцинацию. Ослабления ограничений больше ожидают люди, которые определенно не хотят вакцинироваться, и те, кто еще сомневается.