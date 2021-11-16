Исследование: жители Эстонии все больше доверяют вакцинации
По сравнению с августом отношение населения к вакцинации от коронавируса улучшилось: 86% относятся к вакцинации положительно (79% в августе) — число скептиков, напротив, снизилось до 14% населения (в августе –19%). Большинство тех, кто положительно относится к вакцинации, уже привиты. Среди возражающих распространено мнение, что вакцины не дают достаточной защиты от вируса, боятся также побочных эффектов вакцин. Люди, которые отказываются от вакцинации или еще колеблются, есть во всех группах населения. Тем не менее, среди них несколько преобладают мужчины, люди в возрасте 35–49 и особенно 25–34 лет, а также те, кто испытывает недоверие к правительству.
Бустерную дозу вакцины против COVID-19 хотели бы как можно скорее получить 62% прошедших курс вакцинации, 15% хотят сделать дополнительную прививку позже, 13% не планируют получать бустерную дозу. При этом получить бустерную дозу при первой же возможности планируют 76% жителей в возрастной группе 65–74 и целых 86% людей старше 75 лет.
В связи с новой волной коронавирусной эпидемии в ноябре были вновь ужесточены ограничения. Однако действующими на момент опроса ограничениями довольны только 19% населения. 22% выступают за еще более жесткие меры и 34% склоняются к более строгим мерам, то есть в общем ужесточение мер поддерживают 55% населения. В августе соответствующий показатель составил 36%. 19% хотели бы смягчения ограничений, и этот показатель несколько сократился.
Поддержка ужесточения ограничений выше средней в возрастной группе 75+, среди эстонцев и людей, которые определенно хотят пройти вакцинацию. Ослабления ограничений больше ожидают люди, которые определенно не хотят вакцинироваться, и те, кто еще сомневается.
Рост опасений, по всей вероятности, связан также с ростом осведомленности населения о действующих противокоронавирусных мерах. 48% опрошенных подтвердили, что хорошо осведомлены о введенных мерах (в августе соответствующий показатель составлял 36%). Относительно много и тех, кто осведомлен о них в общих чертах (42%). 7% опрошенных также немного осведомлены. Чаще среднего свою осведомленность высоко оценивают люди некоренных национальностей, пожилые и жители северо-востока Эстонии. Ниже среднего о мерах осведомлены те, кто точно не желает вакцинироваться. Их интерес к этому вопросу также низок.
Если в августе люди меньше реагировали на новые указания, то сейчас ситуация изменилась. Значительно возрос процент носящих маски — 87% против прежних 43%.
С учетом эпидемиологической ситуации логично, что опасения людей заразиться вирусом растут — сейчас этим обеспокоены 62% населения, в августе — 55%. Наибольшее беспокойство испытывают пожилые люди, женщины и те, кто хочет вакцинироваться. Меньше всего переживают те, кто точно решил не получать прививку от коронавируса.
62% людей, чьи несовершеннолетние дети посещают школу, согласны с экспресс-тестированием детей при появлении симптомов заболевания, а 48% — с регулярным экспресс-тестированием своих детей. По сравнению с августом отношение к тестированию в школах существенно улучшилось.
Возросла также поддержка использования масок в школах — сейчас с этим согласились бы 24% родителей (ранее — лишь 12%). Отношение к вакцинации детей по сравнению с последним туром опроса не изменилось. С вакцинацией от COVID-19 своих детей в возрасте 12–17 лет согласны 52% родителей соответствующей возрастной группы. Ниже показатель готовности к вакцинации школьников младше 12 лет (которая еще в Эстонии не проводится): с вакцинацией своих детей согласились бы лишь 22% опрошенных родителей.