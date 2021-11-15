Определены самые желанные работодатели Эстонии
В исследовании, проводимом порталом поиска работы CVKeskus.ee десятый год подряд, самым желанным работодателем Эстонии 2021 года была выбрана компания Wise, которая переняла титул самого привлекательного работодателя у предприятия Telia Eesti, занявшего в этом году четвертое место. Второе место в рейтинге самых привлекательных работодателей Эстонии заняло предприятие LHV Pank, а третье место досталось компании Bolt Technology.
В десятку самых желанных работодателей вошли также Telia Eesti, Pipedrive, Elisa Eesti, Playtech Estonia, Swedbank, Eesti Energia и Nortal. Привлекательными работодателями считаются также Microsoft, Cleveron, Veriff, SEB Pank, ABB, Tallink, Helmes, Scoro Software, Testlio и Департамент полиции и погранохраны, которые на основании оценки наемных работников вошли в двадцатку рейтинга желанных работодателей.
”Сердцами эстоноземельцев явно завладел сектор инфотехнологий — более чем каждый второй респондент (59 %) отметил в исследовании, что самые привлекательные работодатели Эстонии относятся именно к сфере инфотехнологий, — раскрыл результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Помимо ИТ-сферы, респонденты высоко ценят финансовый и банковский сектор и сферу маркетинга, которые оказались желанным местом работы для 36 % и 18 % наемных работников, соответственно”.
Что делает работодателя желанным?
По словам менеджера по продукту Wise в Великобритании Ларса Трунина, нынешних работников мотивирует возможность создавать решения мировой значимости, помогать людям, а также быстро развиваться, работая с экспертами в своей области. Ларс Трунин подчеркнул, что во имя миссии Wise ”Деньги без границ” работает международная команда, в которой представлены ведущие специалисты мирового уровня более чем 90 национальностей.
”Помимо решения сложных задач с лучшими специалистами в своей области, которые могут находится, например, в Нью-Йорке, Лондоне, Таллинне или Токио, развитие работников и вдохновляющую атмосферу обеспечивает инклюзивная культура компании Wise, а также гибкая организация труда, позволяющая работать не только из дома, но и из другой страны”, — раскрыл привлекательность работы на самого желанного работодателя Эстонии Ларс Трунин.
Результаты исследования по определению самого желанного работодателя Эстонии отражают и интерес наемных работников к работодателям, предлагающим хорошие возможности для развития. ”Тремя наиболее значимыми чертами, которые, по мнению респондентов, характеризуют привлекательных работодателей, стали возможность развивать свои знания и навыки, способность работодателя предложить конкурентоспособную заработную плату и гибкий рабочий график, который давал бы работникам свободу самим планировать свое время”, — прокомментировал результаты исследования Хенри Аувяэрт.
”При этом респонденты в возрасте младше 27 лет считают важным найти работодателя, который предлагает хорошие возможности для развития и карьерного роста, а работники в возрасте старше 27 лет считают более важной способность работодателя предложить конкурентоспособную заработную плату и сильную культуру управления”, — добавил Аувяэрт.
Наемные работники в Тарту и Южной Эстонии в качестве самых желанных работодателей Эстонии выбрали компанию Playtech Estonia, а работники в Пярну и Западной Эстонии — компанию Elisa Eesti.
Наемные работники в Южной Эстонии (включая Тарту) в качестве самых желанных работодателей Эстонии выбрали компанию Playtech Estonia. В первую пятерку вошли также Bolt Technology, Wise, Pipedrive и LHV Pank.
Наемные работники в Западной Эстонии (включая Пярну) самым желанным работодателем Эстонии выбрали предприятие Elisa Eesti, в первую пятерку вошли также Cleveron, Swedbank, Bolt Technology и LHV Pank.
Определение самого желанного работодателя Эстонии — это ежегодное исследование, проводимое крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee. В рамках этого исследования наемные работники выбирают организации, в которых эстоноземельцы хотели бы работать больше всего. Рейтинг лучших работодателей определяется на основании отзывов, полученных от тысяч наемных работников. Исследование этого года длилось с августа по сентябрь, и в нем приняли участие более 3100 наемных работников по всей Эстонии.