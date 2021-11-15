Определены самые желанные работодатели Эстонии

В исследовании, проводимом порталом поиска работы CVKeskus.ee десятый год подряд, самым желанным работодателем Эстонии 2021 года была выбрана компания Wise, которая переняла титул самого привлекательного работодателя у предприятия Telia Eesti, занявшего в этом году четвертое место. Второе место в рейтинге самых привлекательных работодателей Эстонии заняло предприятие LHV Pank, а третье место досталось компании Bolt Technology.

В десятку самых желанных работодателей вошли также Telia Eesti, Pipedrive, Elisa Eesti, Playtech Estonia, Swedbank, Eesti Energia и Nortal. Привлекательными работодателями считаются также Microsoft, Cleveron, Veriff, SEB Pank, ABB, Tallink, Helmes, Scoro Software, Testlio и Департамент полиции и погранохраны, которые на основании оценки наемных работников вошли в двадцатку рейтинга желанных работодателей.

”Сердцами эстоноземельцев явно завладел сектор инфотехнологий — более чем каждый второй респондент (59 %) отметил в исследовании, что самые привлекательные работодатели Эстонии относятся именно к сфере инфотехнологий, — раскрыл результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Помимо ИТ-сферы, респонденты высоко ценят финансовый и банковский сектор и сферу маркетинга, которые оказались желанным местом работы для 36 % и 18 % наемных работников, соответственно”.

Что делает работодателя желанным?

По словам менеджера по продукту Wise в Великобритании Ларса Трунина, нынешних работников мотивирует возможность создавать решения мировой значимости, помогать людям, а также быстро развиваться, работая с экспертами в своей области. Ларс Трунин подчеркнул, что во имя миссии Wise ”Деньги без границ” работает международная команда, в которой представлены ведущие специалисты мирового уровня более чем 90 национальностей.