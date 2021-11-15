15.11.2021, 13:30
Родители мальчика, пострадавшего в песочнице детского сада, открыли счет для пожертвований
Erakogu
После выхода статьи о четырехлетнем Мирко, с которым произошел несчастный случай в детском саду в Саку, родители мальчика получили много слов поддержки, пишет Eesti Ekspress.
Отец Мирко сказал, что многие интересовались, как можно финансово помочь семье, поэтому было решено открыть специальный счет в банке LHV.
Если вы хотите поддержвать Мирко, то можете совершить пожертвование на счет EE137700771007027386, получатель Mirko Jurin.
”Благодарим всех людей, которых тронула эта тема и которые хотят нам помочь”, — сказал мужчина.
Свои пожелания и идеи относительно лечения, восстановления и прочего можно присылать на имейл mirkoterveks@gmail.com.