Родители мальчика, пострадавшего в песочнице детского сада, открыли счет для пожертвований

Отец Мирко сказал, что многие интересовались, как можно финансово помочь семье, поэтому было решено открыть специальный счет в банке LHV.

Если вы хотите поддержвать Мирко, то можете совершить пожертвование на счет EE137700771007027386, получатель Mirko Jurin.

”Благодарим всех людей, которых тронула эта тема и которые хотят нам помочь”, — сказал мужчина.

Свои пожелания и идеи относительно лечения, восстановления и прочего можно присылать на имейл mirkoterveks@gmail.com.