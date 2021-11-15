ЛГБТ и миллиарды лет эволюции. Неожиданный ракурс "нетрадиционной" ориентации

А ведь уже более 30-ти лет назад, в 1990 году, ВОЗ исключила гомосексуальность и бисексуальность из списка психических расстройств. Несколько позже из этого списка была исключена и трансгендерность. И это притом, что ВОЗ, как правило, не особо торопиться признавать очевидные факты. Ведь, например, на признание роли бактерий (Helicobacter pylori) в патогенезе язвенной болезни у ВОЗ ушло не много ни мало — 20 лет!

Впрочем… в этом мире достаточно много людей, которые считают Землю плоской, а небо — твердью, считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а пол ребенка зависит от матери. Как говорили в Средневековой Испании, инквизицию то мы отменим, а с инквизиторами что делать?

В Средневековой Европе женщины считались всего лишь ”движимой” собственностью мужчин. Крепостные в царской России и рабы в южных штатах США еще в 19-м веке тоже не считались за людей, а учитывались наряду с домашними животными.

Постепенно и за женщинами, и за темнокожими афроамериканцами и даже за российскими крестьянами были признаны все общечеловеческие права. В том числе и право на свободный брак, право наследования и многое другое. Афроамериканцы были приравнены к белокожим жителям США, женщины получили равные с мужчинами права, а крепостные крестьяне перестали быть собственностью и стали полноправными гражданами.

Но определенной категории людей, чтобы чувствовать свою значимость, нужно обязательно лишить другую часть людей каких-нибудь прав, перевести в разряд неполноценных. Иначе их прямо корежит. И тут им на глаза попались сексуальные меньшинства. И любители разделять и властвовать воспряли духом.

Это, конечно, банальный комплекс неполноценности, следствие нереализованности, отсутствия таланта или способностей, когда чтобы возвыситься и почувствовать собственную значимость, необходимо кого-то унизить, признать "полукровкой".