Бывший футболист "ПСВ" попал в ДТП со смертельным исходом

Бывший игрок "ПСВ" и молодежной сборной Нидерландов Рай Влут стал участником аварии в ночь с 13 на 14 ноября.

В результате аварии скончался четырехлетний мальчик, который получил повреждения, несовместимые с жизнью. Полиция задержала футболиста и его друга. Сотрудники полиции подозревают, что футболист его товарищ могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент 26-летний полузащитник играет в составе "Хераклеса". В нынешнем сезоне он провел в голландской Эредивизии 11 матчей и забил три мяча.

