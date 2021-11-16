16.11.2021, 08:46
ПРЯМО СЕЙЧАС | Алар Карис созвал совет по гособороне(168)
По инициативе президента Алара Кариса во вторник утром был созван совет по государственной обороне для обсуждения ситуации на белорусско-польской границе. После заседания запланирована пресс-конференция.
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Совет обсудит созданный Беларусью гибридный кризис и ситуацию с региональной безопасностью.
В состав совета государственной обороны входят спикер Рийгикогу Юри Ратас, премьер-министр Кая Каллас, председатель комисси по государственной обороне Энн Ээсмаа, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, министр иностранных дел Эва-Мария Лиймец, министр обороны Калле Лаанет, министр финансов Кейт Пентус-Росиманнус, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр юстиции Марис Лаури, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и командующий Силами обороны Мартин Херем.