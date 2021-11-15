Улучшат ли экологию льготы на электромобили и общественный электротранспорт?

Мы попросили старшеклассников Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея принять участие в мозговом штурме, в результате которого рождаются идеи и предложения, что помогли бы улучшить жизнь в Эстонии к 2035 году.

Их предложения, может быть, неожиданны и даже смелы, но, к счастью, ни одна идея не может быть неправильной. Если бы молодые люди могли решать сами, что и как они изменили бы, какие меры ввели бы, на что обратили бы внимание общества и государства?

• Льготы для владельцев электромобилей и увелечение количества зарядных станций для электомобилей.

• Налог на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

• Больше электрического общественного транспорта.

• Просвещение населения на тему сортировки мусора: зачем это нужно самим людям.

• Система штрафов за несортированные отходы.

• Постройка на территории Эстонии атомной электростанции на базе существующих сланцевых электростанций в Ида-Вирумаа.

• Развитие ветропарков на островах и побережье.

• Каждый должен следить за собой — не мусорить и побуждать знакомых действовать так же.

• Активный диалог государства и гражданина на тему экологии.

Если у вас и ваших друзей есть идеи, как изменить жизнь в Эстонии, вы можете поделиться ими с Государственной канцелярией. Сделать это быстро и удобно можно ЗДЕСЬ.

Проект подготовлен совместно Delfi, Государственной канцелярией, Союзом учителей, SA Tagasi Kooli, MTÜ Noored Kooli, Эстонским дискуссионным обществом и Департаментом по делам образования и молодежи