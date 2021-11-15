Климат
15.11.2021, 15:25

Улучшат ли экологию льготы на электромобили и общественный электротранспорт?

 
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Если бы молодым людям была предоставлена возможность решать, какими были бы их идеи, как к 2035 году сделать жизнь в Эстонии лучше? Именно такую возможность и дает молодежи проект Eesti 2035 arvamusrännak. Итак, что предлагают гимназисты Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея?

Мы попросили старшеклассников Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея принять участие в мозговом штурме, в результате которого рождаются идеи и предложения, что помогли бы улучшить жизнь в Эстонии к 2035 году.

Их предложения, может быть, неожиданны и даже смелы, но, к счастью, ни одна идея не может быть неправильной. Если бы молодые люди могли решать сами, что и как они изменили бы, какие меры ввели бы, на что обратили бы внимание общества и государства?

• Льготы для владельцев электромобилей и увелечение количества зарядных станций для электомобилей.
• Налог на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
• Больше электрического общественного транспорта.
• Просвещение населения на тему сортировки мусора: зачем это нужно самим людям.
• Система штрафов за несортированные отходы.
• Постройка на территории Эстонии атомной электростанции на базе существующих сланцевых электростанций в Ида-Вирумаа.
• Развитие ветропарков на островах и побережье.
• Каждый должен следить за собой — не мусорить и побуждать знакомых действовать так же.
• Активный диалог государства и гражданина на тему экологии.

Если у вас и ваших друзей есть идеи, как изменить жизнь в Эстонии, вы можете поделиться ими с Государственной канцелярией. Сделать это быстро и удобно можно ЗДЕСЬ.

Посмотрите, какие предложения поступили от молодежи Тартуского Тяхтвереского танцевального центра!

Посмотрите, какие предложения поступили от молодежи Таллиннского французского лицея!

Проект подготовлен совместно Delfi, Государственной канцелярией, Союзом учителей, SA Tagasi Kooli, MTÜ Noored Kooli, Эстонским дискуссионным обществом и Департаментом по делам образования и молодежи

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