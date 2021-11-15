Количество безработных снижается. Удастся ли выйти на докризисных уровень?

В третьем квартале было 39 900 безработных, что на 7400 человек меньше, чем в этот же период прошлого года. Безработными были 23 100 мужчин и 16 800 женщин, половина из них не имела работы менее шести месяцев.

По словам аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, число безработных стабильно движется в направлении докризисных показателей.

”Период пандемии добавил пару десятков тысяч безработных, однако за последние кварталы их количество стабильно уменьшается. К уровню безработицы до начала пандемии, когда показатель колебался от четырех до пяти процентов, мы еще не подошли, но уже приблизились. Отдельный вопрос, как продолжающееся распространение коронавируса повлияет на нас в ближайшие месяцы”, — сказала Пыллуяэр.

В третьем квартале уровень безработицы был 5,7% и это самый низкий показатель этого года. ”Последний раз столь низким был показатель в первом квартале прошлого года, когда он составлял 5,1%. При этом еще год назад уровень безработицы был 7,6%”, — пояснила Пыллуяэр.