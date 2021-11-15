Таллинн откроет еще пять пунктов профилактики COVID-19

”Полученный благодаря открытым ранее пунктам консультирования и вакцинации опыт показал, что в ситуации, когда услуга вакцинации является доступной, а перед введением вакцины можно получить консультацию, население активно пользуются такой возможностью, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Показатели инфицирования в последние дни понемногу снижаются, и хотя еще неизвестно, сохранится эта тенденция или нет, статистика ясно показывает, что вакцинированные люди реже заражаются и легче болеют”.

Сегодня в 12.00 пункты консультирования и вакцинации откроются в торговом центре ”Рими” в Хааберсти (ул. Хааберсти, 1), на парковке магазина ”Максима Линнамяэ” (ул. Линнамяэ, 57), в торговом центре ”Кристийне” (ул. Эндла, 45) и в торговом центре ”Юлемисте” (ул. Суур-Сыямяэ, 4). По будням они будут работать с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 17 часов.

Такие же часы работы и у пунктов профилактики, расположенных в центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) и общественном центре Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13).

Пункт профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе обслуживает всех желающих ежедневно с 9 до 21 часа.

В среду, 17 ноября, пункт профилактики COVID-19 откроется также на Балтийском вокзале.

Все пункты обслуживают население без предварительной регистрации и бесплатно за исключением проведения PCR-тестов без направления.