Карпин о 0:1 с Хорватией: "Я думаю, поражение заслуженное"

"Думаю, это самое обидное поражение в тренерской карьере, но оно же и заслуженное, я расстроен. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все-таки забивают. Тогда это обидно. А когда ты ни одного момента не создал, боишься… закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую, контригру с мячом, я имею в виду, то в конце концов так и происходит", сказал Карпин.