14.11.2021, 22:28
Карпин о 0:1 с Хорватией: "Я думаю, поражение заслуженное"
TASS
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.
"Думаю, это самое обидное поражение в тренерской карьере, но оно же и заслуженное, я расстроен. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все-таки забивают. Тогда это обидно. А когда ты ни одного момента не создал, боишься… закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую, контригру с мячом, я имею в виду, то в конце концов так и происходит", сказал Карпин.
В конце Карпин прокомментировал тяжелые погодные условия в том смысле, что дождь был для двух команд: "Во втором тайме поле сильно залило. Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол, хотеть получать мяч, хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча. Этого сделано не было, возможно это все из области психологии", добавил Карпин.