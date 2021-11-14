С 15 ноября Эстония будет впускать только вакцинированных от коронавируса украинских туристов

В "зеленом" списке европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 остаются Испания, Мальта и Ватикан.

"Украина в настоящее время не входит в составленный Советом Евросоюза перечень третьих стран, поэтому с туристическими целями въезжать в Эстонию из Украины могут только вакцинированные от коронавируса лица. Остальные могут приехать на работу, учебу, к семье или на основании специального разрешения, но к ним будут применяться ограничения", - прокомментировала в воскресенье корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь МИД ЭР Кристина Отс.

Ограничение свободы передвижения сроком на десять дней связано с показателем кумулятивной заболеваемости в стране отправления, который рассчитывается как число случаев заражения за последние две недели из расчета на 100 000 жителей.

Совет ЕС решил исключить Сингапур и Украину из списка стран, для которых следует снять ограничения на поездки, 9 ноября. Как предусмотрено в рекомендации Совета ЕС, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.