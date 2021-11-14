Осужденный за госизмену Петр Волин может досрочно выйти из тюрьмы

Ходатайство о досрочном освобождении Волина с последующим применением к нему электронного наблюдения будет рассматриваться на заседании 30 ноября. Госпрокуратура уже заявила, что такую инициативу не поддержит.

"Поскольку прокуратура не вступает в контакт с задержанным после вступления приговора в силу, то свое заключение по вопросу о досрочном освобождении дает тюрьма, а прокуратура обычно соглашается с оценкой тюрьмы. В этом случае прокуратура также согласилась с оценкой тюрьмы и не поддерживает досрочного освобождения Волина", — прокомментировала корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.