Новости Эстонии
14.11.2021, 11:46

Осужденный за госизмену Петр Волин может досрочно выйти из тюрьмы

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Andres Putting
В конце ноября Харьюский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы 67-летнего Петра Волина, который в феврале 2019 года вместе со своим сыном, бывшим офицером Сил обороны Денисом Метсавасом был признан виновным в государственной измене.

Ходатайство о досрочном освобождении Волина с последующим применением к нему электронного наблюдения будет рассматриваться на заседании 30 ноября. Госпрокуратура уже заявила, что такую инициативу не поддержит.

"Поскольку прокуратура не вступает в контакт с задержанным после вступления приговора в силу, то свое заключение по вопросу о досрочном освобождении дает тюрьма, а прокуратура обычно соглашается с оценкой тюрьмы. В этом случае прокуратура также согласилась с оценкой тюрьмы и не поддерживает досрочного освобождения Волина", — прокомментировала корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

Бывший офицер Сил обороны, экс-майор Денис Метсавас и его отец Петр Волин были арестованы в начале сентября 2018 года.