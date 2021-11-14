ПРЯМО СЕЙЧАС | Хорватия и Россия решат судьбу прямой путевки в Катар в очном противостоянии

После Евро-2020 сборная Хорватии успела провести шесть матчей в отборочном этапе к чемпионату мира 2022 года, одержав четыре победы и две ничьи. Обыграны были: Словакия (1:0), Словения (3:0), Кипр (3:0) и Мальта (7:1), а также разошлась миром с Россией (0:0) и Словакией (2:2). При этом победа в сегодняшней встрече позволит хорватам занять первое место в группе, так как Россия впереди всего на два балла.

После вылета с Евро-2020 ещё на групповой стадии, сборная России поменяла главного тренера. Сборную возглавил 52- летний Валерий Карпин, который сходу выиграл 5 из 6 официальных матчей.

Сборная России подходит к матчу в статусе лидера группы H. При новом тренере сборная России обыграли Кипр (2:0, 6:0), Мальту (2:0), Словакию (1:0) и Словению (2:1). Единственная потеря очков была именно против сборной Хорватии (0:0). Гостям в сегодняшней встречи достаточно сыграть в ничью, чтобы выйти из группы с первого места.

Сборная Хорватии является фаворитом предстоящей встречи — ”шашечные” превосходят россиян по подбору игроков. Как показали последние матчи, Хорватия уязвима в обороне — Мальта и Словакия на двоих забили хорватам три мяча. Россия с забитыми голами проблем не имеет, свои шансы у гостей определенно будут, выстоять и набрать, как минимум, один балл российской сборной по силам.