Борьба с коронавирусом: что советуют немецкие ученые

Правило "2П+": привитые, переболевшие плюс протестированные В настоящее время в Германии действует правило "3П": привитые, переболевшие и протестированные (в немецком варианте — 3G: Geimpfte, Genesene, Getestete) по-прежнему имеют право беспрепятственного доступа практически во все общественные места и учреждения: в больницы, дома престарелых, в отели, рестораны, музеи, кинотеатры, в фитнес-студии и бассейны.

До недавнего времени защитные маски должны были носить и дети на занятиях в школах. После осенних каникул власти многих федеральных земель отменили это правило, однако ученые настаивают на том, чтобы его вернуть. О переходе на заочную форму обучения речь не идет — по крайней мере, пока: слишком велико давление со стороны общества.

Постановление, обязывающее носить в закрытых помещениях и на рабочих местах защитные маски, закрывающие рот и нос, было принято 25 ноября 2020 года на заседании канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с премьер-министрами федеральных земель. Это требование соблюдается и по сей день с небольшим послаблением: сотрудники в офисе могут находиться без маски за рабочим столом при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

В последние дни на фоне стремительного всплеска заражений коронавирусом федеральные земли Германии вновь принимают меры борьбы с распространением инфекции. За два года пандемии немцы устали от ограничений, но с научной точки зрения они необходимы и логичны. Что же советуют ученые?

Но с началом пандемии коронавируса ученые неожиданно активно включились в процесс принятия политических решений. На основе научных выводов власти неоднократно вводили жесткие правила, затрагивающие основные права и свободы общества: ограничение личных контактов, ограничение свободы передвижения, обязательное ношение защитных масок, введение локдауна. И каждый раз, когда это казалось оправданным с точки зрения ученых, эти ограничения отменялись.

Отношения между учеными и политиками, как правило, четко регламентированы: ученые наблюдают за происходящими событиями и объясняют их, а иногда и называют варианты действий, следующих из научных выводов. При этом окончательное решение о том, какой вариант, в конечном счете, будет принят, остается за политиками: советы ученых носят исключительно рекомендательный характер.

Введение правила "2П" заставит людей быстрей принять решение: вакцинироваться или оказаться исключенным из социальной жизни, говорит немецкий вирусолог: "Это один из способов давления со стороны политиков".

Единодушны ученые и в том, что огромное значение в борьбе с преодолением пандемии имеют прививки от коронавируса. Вирусолог Кристиан Дростен призывает правительство принять меры, которые стимулировали бы более активную вакцинацию. "У нас есть 15 миллионов человек, которым давно следовало бы привиться, но они до сих пор не привиты", — говорит он. А ведь среди этих людей есть немало пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, — иными словами, принадлежащих к группе повышенного риска, добавляет Дростен.

Если человек идет, к примеру, в ресторан, недостаточно предъявить на входе сертификат о полной вакцинации или справку о том, что он переболел, уверен Ян Фурман (Jan Fuhrmann), эксперт по математической эпидемиологии из Гейдельбергского университета. Нужен дополнительный негативный результат теста на коронавирус — в том числе, и для привитых или переболевших, считает эксперт.

Необходимость ужесточить правило "3П" Зеб объясняет тем, что даже привитые или выздоровевшие люди могут заразиться коронавирусом и стать источником его распространения. "Нужно немедленно перейти из режима расслабленности в режим серьезного отношения к ситуации. И это, к сожалению, касается также тех, кто полностью вакцинирован", — уверен эпидемиолог.

"Этой зимой должен стать стандартным принцип "2П+", — говорит эпидемиолог Хайон Зеб (Hajo Zeeb). — Это означает, что посещать общественные мероприятия смогут только вакцинированные или переболевшие — и только после дополнительного тестирования".

Однако ученые считают, что для уменьшения числа заражений дельта-вариантом правило "3П" необходимо ужесточить. Известный немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) в своем подкасте The Coronavirus Update заявил, что недостаточным будет даже вариант "2П" — для тех, кто привит или переболел.

Еще одна проблема, беспокоящая ученых, состоит в том, что нынешний уровень вакцинации в Германии составляет 0,2 процента населения в день. При таких темпах потребуются месяцы, чтобы, по примеру Израиля, сделать третью прививку хотя бы половине жителей страны. "Быстрая, общедоступная вакцинация и ревакцинация наверняка в состоянии обуздать нынешнюю волну пандемии, как это произошло в Израиле", — уверена Виола Приземан (Viola Priesemann) из Института динамики и самоорганизации Общества Макса Планка в Геттингене.

Даже те, кто прошел полную вакцинацию, должны четко осознавать, что они, тем не менее, могут заразиться и стать источником распространения инфекции, и что в отдельных случаях не исключено тяжелое течение болезни, предупреждает Ян Фурман.

"Дельта-вариант настолько заразен, что даже почти полная вакцинация не приведет к полному искоренению заболевания, тем более что эффективность вакцин против риска инфицирования спустя несколько месяцев снижается", — объясняет он.

С другой стороны, от тяжелого течения ковида вакцина защищает гораздо дольше, хотя и не на сто процентов. "Всегда будет существовать небольшая часть вакцинированных людей, которые могут серьезно заболеть, несмотря на вакцинацию, — резюмирует Фурман. — На фоне многих миллионов тех, кто был привит, это число также составляет десятки или даже сотни тысяч человек".

Обязательная вакцинация для отдельных групп

Национальная академия наук "Леопольдина", которая консультирует правительство ФРГ, призвала к обязательной вакцинации медицинских работников, преподавателей и тех, кто в силу профессиональной необходимости имеет много контактов с другими людьми. Ученые академии также уверены, что действие правила "2П" нужно распространить как можно шире.

Эпидемиолог Хайко Зиб также считает, что без обязательной вакцинации — и ревакцинации — медикам не обойтись. Особенно это касается персонала домов престарелых и тех, кто работает с людьми из групп риска.