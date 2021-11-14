Грустная, по поучительная история: жительница Эстонии попалась на удочку мошенников, лишилась 50 000 евро и может остаться без кваритры

Антонине уже 80 лет. Сама она, осознавая всю плачевность своего положения и собственную наивность, не сдерживается в выражениях: ”Старая дура, влезла туда, куда никто не просил. А теперь оказалась в очень затруднительном положении: без денег, в долгах”.

Заманчивое предложение

”В прошлом году я увидела в интернете объявление, в котором предлагалось заработать, — рассказывает женщина. — ”Приходите к нам на платформу, начинайте зарабатывать, зайдите, поговорите…” Я нажала, зарегистрировалась, ввела свои данные. Со мной связался специалист, стал все объяснять, мне открыли лицевой счет. Нужно было внести какую-то небольшую сумму и с нее начать зарабатывать”.

Так как денег пенсионерка вносила много и не за один раз, то первую внесенную сумму точно не помнит — кажется, что-то около 200 евро.

”Потом они добавили к этой сумме, она округлилась — вроде как, система работает, — сделала тогда для себя вывод Антонина. — Потом стали предлагать еще добавить, еще и еще. Я добавляла, естественно. Затем они придумали один ход, у меня даже есть от них гарантийное письмо, что они обязуются мне выплатить деньги. А потом и еще одно письмо, что я 64 000 заработала, но надо снова заплатить определенную сумму, и мне пошлют все деньги. До сих пор шлют…”

Естественно, женщина не получила ни цента с ”платформы” за весь год. Она пыталась снять деньги, но у нее ни разу ничего не вышло.