ГРАФИК | За сутки выявлен 561 случай заражения коронавирусом, умерли пять человек

Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID19 в стационарном лечении нуждаются 428 человек, из которых 313 человек (73%) не были вакцинированы, у 115 человек (27 %) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах было открыто 35 новые истории болезни. Скончались пять пациентов с коронавирусом: 63-летний мужчина, 67-летний мужчина, 86-летний мужчина, 89-летняя женщина и 92-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 4544 тестов на коронавирус, результат 561 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 369 человек не были вакцинированы и 196 полностью прошли курс вакцинации.

За сутки было введено 2115 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2115 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 113 655 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 58,2%.