Сирийская авиакомпания приостановила полеты в аэропорт Минска

Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines приостановила полеты в аэропорт Минска из-за эскалации на белорусско-польской границе, говорится в сообщении компании, обнародованном в субботу, 13 ноября.

В сообщении поясняется, что авиаперевозчик принял решение немедленно приостановить свои полеты в аэропорт Минска, поскольку большинство пассажиров Cham Wings, летящих в столицу Беларуси, являются сирийцами.

Трагедия на границе

На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. Прибывшие на границу находятся в чудовищных условиях и не могут попасть на территорию Польши, есть информация об обнаруженных телах погибших в приграничной зоне.

Гибридная атака Лукашенко

По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

Евросоюз обвиняет правителя Беларуси Александра Лукашенко в "гибридной атаке" на Евросоюз в ответ на европейские санкции, введенные в отношении его режима.